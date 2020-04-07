حملة “كبح الجائحة” تباغت كورونا ليلا في ثلاث مناطق ببغداد

2020/04/07 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت معاونية الدعم اللوجستي بالتعاون مع مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، مساء امس الاثنين، حملة تعفير ليلية شملت الأفرع المركزية والأسواق لمناطق الأمين الأولى والثانية والنواب ضباط وذلك ضمن حملة “كبح الجائحة” التي اطلقتها حملة “وعي” للوقاية من كورونا.

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