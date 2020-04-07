2020/04/07 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- أربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الإصابات هم من جملة ضحايا عزاء حي كاريزان بأربيل، مؤلفون من إمرأة من قرية كاني كلي، وإمرأتين ورجل وطفل من حي 94 باداوا، في أربيل”.وبهذا يرفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).