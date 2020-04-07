مدير مدينة الطب: بدأنا معركة عكسية ضد الفيروس عبر مهاجمته في مناطق الإصابة الوبائية

2020/04/07 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد مدير مستشفى مدينة الطب، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، أن أي كسرٍ لحظر التجوال يعني تمديده لأسبوعين، مشيرا إلى بدء معركة عكسيَّة ضد الفيروس عبر مهاجمته في مناطق الإصابة الوبائيَّة من خلال عملية الرصد الاستباقي.وقال التميمي، إن “زيادة أرقام الإصابة بفيروس كورونا متوقعة ومبررة، ففي جانب الرصافة لم يُعلن عن تسجيل أي […]

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