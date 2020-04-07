إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/04/07 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “اربيل سجلت اليوم اصابات جديدة بفيروس كورونا، لرجلين وامرأتين وطفل”.وأشار بيان الوزارة، إلى أنه “تم فرض الحجر الصحي الكامل على حي كاريزان الذي اقيم فيه مجلس […]

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