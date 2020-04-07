خبير امني: اميركا تخطط لارباك الوضع الامني في عدة محافظات لتحقيق مكاسب سياسية

2020/04/07 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، اليوم الثلاثاء، من سيناريو تعده واشنطن لاعادة نشاط المجاميع الارهابية في العراق عن طريق تسهيل عبور تلك العناصر من ادلب في سورية الى الحدود المتاخمة مع العراق، لافتا الى ان هذا السيناريو قد يكون مخطط له بالتزامن مع الانسحاب الاميركي من بعض القواعد العراقية.وقال الساعدي، ان […]

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