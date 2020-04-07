بالوثيقة.. محافظ النجف يوجه بفرز قطع أراضي لمنتسبي وزارة الصحة داخل المحافظة

2020/04/07 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – النجف

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء (7 نيسان 2020) بفرز قطع أراضي لمنتسبي وزارة الصحة دا...





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