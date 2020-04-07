اليوم.. التحالف الدولي يسلم مقراً له في بغداد للقوات الأمنية العراقية

2020/04/07 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، بان قوات التح...





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