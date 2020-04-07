2020/04/07 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات في بغداد.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة ، القت، القبض على متهمين اثنين شرقي بغداد".

وأضاف أن " المتهمين يتاجران ببيع المخدرات حيث القي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما مادة مخدرة وادوات تعاطي".

وفي السياق ذاته القت مفارز استخبارات محافظة ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات القبض على أحد المتهمين في مركز قضاء العمارة والمطلوب وفق أحكام المادة ٤٣٠ .

وذكرت الداخلية في بيان، أنه " تم القاء القبض على المهتم بالجرم المشهود وبحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وانبوب زجاجي يستخدم لتعاطي المخدرات، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا"ً.

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط قذائف هاون على قضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قذائف هاون سقطت علی قریة علي السراي التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

واضاف، ان "سقوط القذائف اسفر عن

بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على اكثر من 13 الف مخالف لحظر التجوال في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليا

بغداد اليوم

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