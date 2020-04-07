2020/04/07 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف يوعز الى البلديات وعقارات الدولة بفرز وتوزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي الشرطة والصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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