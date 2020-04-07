نائب كردي لـ “العهد”: لن نقتنع بالزرفي إلا بموافقة البيت الشيعي

2020/04/07 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، ان القوى الكردستانية لن تقتنع بعدنان الزرفي إلا بموافقة البيت الشيعي بالأغلبية.وقال كوجر في حديث لـ” العهد” إنه “احتراماً لرأي البيت الشيعي باعتبار ان عدنان الزرفي مرشح الشيعة ويشغل منصبا كاستحقاق الشيعة، فنحن ننتظر البيت الشيعي اذا وافق عليه وأصبح مرشحا للبيت الشيعي سنرحب به في […]

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