المستشار المالي لرئيس الوزراء ينفي تخفيض رواتب الموظفين الى النصف الشهر المقبل

2020/04/07 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تخفيض رواتب الموظفين الى النصف الشهر المقبل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / واطلعت عليه وكالة صدى , ان ماتم تداوله عبر مواقع عديدة عن تخفيض رواتب الموظفين الى النصف الشهر المقبل لا اساس له من الصحة .واضاف صالح ان : الدولة تعمل بكل امكانياتها من اجل

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