وزير التعليم السهيل يبحث إمكانية استخدام التقنيات الإلكترونية للتواصل مع الطلبة

2020/04/07 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ،إمكانية اعتماد التقنيات الالكترونية للتواصل مع الطلبة ورفع المحاضرات اليومية خلال مدة العطلة المعلنة او مايتبعها.جاء ذلك بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى , خلال ترؤس الوزير اجتماعا ضم وكلاء الوزارة وبعض رؤوساء الجامعات والمدراء العامين”.وتناول الاجتماع بحسب البيان , ضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني

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