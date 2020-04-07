2020/04/07 | 11:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في دهوك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).