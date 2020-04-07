رفقا بمواطني العراق من الفقراء

2020/04/07 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير ما أن تمر أزمة على البلاد ، ويا مكثر الازمات على العراقيين منذ عقود وسنوات ، إلا وكان المتضرر الأكبر هو المواطن ( الفقير ) وكأنه الصيد...أكمل القراءة ←

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