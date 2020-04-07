الحشد الشعبي ينظم حملة للتبرع بالدم في البصرة

2020/04/07 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم تشكيل العتبة العلوية التابع لهيئة الحشد الشعبي ،اليوم الثلاثاء، حملة تبرع بالدم بعد مناشدات من مصرف دم البصرة.وقال مسؤول التشكيل في البصرة ضرغام أبو طبيخ، ان “بعد ان وصلت مناشدات من قبل القائمين على مصرف الدم في البصرة سارع مجاهدو الحشد الشعبي الى تنظيم حملة تبرع بالدم ستستمر لعدة ايام”.واضاف ان، “حصلت قلة في […]

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