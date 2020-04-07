عبدالامير الركابي - نهاية المجتمعات لا التاريخ ولا الطبقات/1

2020/04/07 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي صدر عن الغرب خلال فترتين غير متقاربتين اعلانان فاصلان، الأول ظهر عند منتصف القرن التاسع عشر، والثاني مع خاتمة القرن العشرين، ماركس في الأول بشر بانتهاء الطبقات وبحتمبه حلول زمن اللاطبقية، وفوكوياما الأمريكي انتهز لحظة اختلال غير عادية حلت على التوازنات والنظام الدولي الثنائي القطبية مع انهيار احد قطبي المعادلة الدولية التي طبعت الوضع العالمي خلال القرن العشرين ابتداء من الثورة الروسية في ......

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