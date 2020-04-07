داعش والميليشيات .. رواية أنتجتها امريكا وغذّتها ايران ؟!

2020/04/07 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خالد القره غولي الدمار الذي لحق بالعراق ، من جراء حرب ظالمة ، غير أخلاقية ، علاوة على كونها غير قانونية , لا نحتاج إلى تسريبات موقع إعلامي لكي...أكمل القراءة ←

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