هل يخافون الزرفي .. من ان يكون البديل ..لأخطاءٍ تكررت عمداً..؟

2020/04/07 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي يقول العالم الرياضي الشهير آنشتاين :” أنه لمن الحماقة ان تعتقد أنك ستحصل على نتائج مختلفة وأنت تكرر الشيء نفسه”.نقول لمن يصر على استبدال الدكتور عدنان...أكمل القراءة ←

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