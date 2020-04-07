دراسة: العقاقير المضادة للملاريا ليست فعالة للتخلص من كورونا

2020/04/07 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم دراسة نُشرت حديثا في مجلة طبية فرنسية دليلا جديدا على أن عقار هيدروكسي كلوروكين (المضاد للملاريا)، لا يبدو أنه يساعد الجهاز المناعي في التخلص من فيروس كورونا الجديد من الجسم.وتأتي الدراسة في أعقاب بحثين آخرين- واحد في فرنسا والآخر في الصين – أبلغا عن بعض الفوائد في مزيج هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين، لمرضى COVID-19 الذين […]

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