الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير وتوعية واسعة في الوشاش غربي بغداد للوقاية من كورونا

2020/04/07 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الحشد الشعبي ، الثلاثاء، حملة تعفير وتوعية في منطقة الوشاش غربي العاصمة بغداد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “مديريتي الطبابة والامن في هيئة الحشد الشعبي نظمتا حملة تعفير وتعقيم واسعة في منطقة الوشاش غربي بغداد “، مبينا ان” الحملة رافقتها إرشادات صحية وتوجيهات لتوعية

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