طلب برلماني الاسراع بتخصيص الاموال اللازمة للمحافظات المتضررة من كورونا

2020/04/07 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، بالاسراع بتخصيص الاموال اللازمة للمحافظات المتضررة من فيروس كورونا.وقال الشمري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الكثير من المحافظات باتت في وضع حرج لقلة الموارد المالية من التعامل مع هذا الوباء وعلى الحكومة والجهات المعنية الاسراع بتخصيص كافة الامكانات المالية وغيرها لهذه المحافظات لمكافحة الوباء حصرا".واضاف الشمري ان "جميع العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من هذا الوباء الخبيث والذي لن يتم سريعا بدون الالتزام الكامل بحظر التجوال وللفترة المقبلة".واوضح ان "الكثير من ابناء الشعب قد تضرروا من هذا الحظر خاصة اصحاب الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي وهذا يتطلب الاسراع بتنفيذ المقررات الخاصة بالدعم المالي لها حتى لايضطروا الى القيام بكسر الحظر وتعرض حياتهم والاخرين لخطر الاصابة".

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