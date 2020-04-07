صحة كربلاء تعلن شفاء خمس إصابات من مرض كورونا

2020/04/07 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، ، شفاء خمس حالات إصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة .وقال مديرإعلام الدائرة سليم كاظم، في بيان، إنه " تم ، مساء يوم امس الاثنين، تسجيل تماثُل خمسة مُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 27 ) حالة".واوضح كاظم، أن "الحالات الـ 39 المتبقية هي قيد العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية " .

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