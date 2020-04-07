2020/04/07 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت قناة mtv اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن عزم الإدارة الأميركية وضع البنك المركزي العراقي تحت المراقبة لتورطه بسحب الدولار بطريقة غير شرعية حسب قولها.وقالت القناة، إن مصادرها في الإدارة الأميركية، أبلغتها أن واشنطن تستعد لاحتمال وضع البنك المركزي العراقي تحت المراقبة بسبب “تورطه بسحب الدولار بطريقة غير شرعية وتهريبه لإيران ولأذرعتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعتزم مراقبة البنك المركزي العراقي لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعتزم مراقبة البنك المركزي العراقي لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).