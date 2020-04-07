الذهب ينزل عن ذروة شهر مع صعود الأسهم بفضل آمال انحسار الفيروس

2020/04/07 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم بفضل مؤشرات على تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للجائحة حدت من خسائر المعدن.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1654.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، عقب صعوده إلى ذروة شهر عند 1671.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعد المعدن بما يصل إلى 2.8 بالمئة يوم الاثنين.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.ام.سي ماركتس، إن التراجع كان متوقعا.

وتابع ”من الواضح تماما أن الاتجاه العام للمدى القصير هو الصعود.



ارتفاع الأسهم لا يثقل كاهل الذهب لأنه صعد خلال الليل جنبا إلى جنب مع الأسهم...



يبدو أن هناك انكسارا خطيرا في العلاقة العكسية بين الذهب وأصول النمو.“

وصعد البلاديوم 2.4 بالمئة مسجلا 2206.30 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين واحدا بالمئة إلى 742.33 دولار.

وقفزت الفضة 1.7 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها فيما يربو على ثلاثة أسابيع.

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