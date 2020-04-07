العراق تحت سلطة ونفوذ أبناء المراجع

2020/04/07 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مهند صباح كانت هناك فرصـة عظيمة، للشعب العراقي في النهوض واللحاق بركب الدول المتقدّمة علميًا وتكنولوجيًا، والتغيير من هذا الواقع المرعـب الذي يعيشه هذا، الشعب الطيب والمنكوب في ذَات الوقـت،...أكمل القراءة ←

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