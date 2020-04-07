2020/04/07 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعافي 8 مصابين بكورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعافي 8 مصابين بكورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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