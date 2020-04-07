تعافي 8 مصابين بكورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى

2020/04/07 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المس...





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