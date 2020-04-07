غيوم وزخات مطر خفيفة ورعدية في عموم المحافظات.. حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين

2020/04/07 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، حالة طقس خلال اليوم الي...





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