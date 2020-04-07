بسبب كورونا.. طهران تدرس تعليق إيفاد الحجاج الإيرانيين الى السعودية هذا العام

2020/04/07 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان،الثلاثاء (7 نيسان 2020)، انه من المحتمل تعليق ايفاد قوافل الحج الايرانية الى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا.

وقال رشيديان في تصريح صحفي، "نأمل في الحد من وباء فيروس كوفيد 19 مع بداية موسم الصيف ، ولكن في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة".

واضاف انه "استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية فان إيران ستوفد خلال موسم الحج القادم 87 ألف و550 ألف ما بين حاج وطواقم الخدمة"ن مبينا أن "وفي هذا الصدد ، تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الإسكان والتغذية والمشتريات وكذلك المسائل المتعلقة بأسطول الصحة والتأمين واسطول نقل الحجاج".

وأكد رشيديان "اذا انتهت أزمة كورونا، واتخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة ايران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة ، فسيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم ايفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم.

وافاد أنه "في هذا الصدد، يستمر الاتصال مع وزارة الحج السعودية، وقد قامت منظمة الحج والزيارة بإعداد وتجميع بروتوكولات صحة الحجاج من مرحلة الفحص الطبي والايفاد والنقل والاقامة والطعام والتموين ومناسك الحج في ضوء انتشار فيروس كورونا".

واوضح رئيس منظمة الحج والزيارة ان "إيران هي واحدة من الدول الرائدة في الحفاظ على صحة الحجاج بين الدول الاسلامية وتعاون في اقامة مراسم الحج، وتمتلك خبرة غنية اكتسبتها منذ عدة سنوات، مع وجود كوادر طبية قوية وتوافر العيادات والمستشفيات المتخصصة وإنشاء شبكة رعاية صحية رافقت الحجاج منذ بداية ارسال القوافل حتى عودتها من هذه الزيارة المعنوية.

حول استمرار ازمة كورونا وعدم قدرة السعودية على تهيئة الظروف المناسبة لحضور جميع حجاج الدول الاسلامية، وتقليل اعداد الحجاج، قال رشيديان، "في هذه الحالة، ووفقا للخطط التي وضعت فان الأشخاص المعرضون للخطر والذين يعانون من أمراض مزمنة ومشكلات التي يعاني منها كبار السن، لن يتم إرسالهم في هذه الزيارة المعنوية هذا العام وسيتم تأجيل إرسالهم إلى العام المقبل".

واشار رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية الى "ان نحو 51 ألف شخص سجلوا عن طريق المنظومة الالكترونية لغرض ايفادهم الى الحج العام الجاري".

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وكالة الأنباء السورية، سانا، الثلاثاء، بمقتل ضابط من القوات الأمريكية واثنين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بكمين نفذه مجهولون بريف دير الزور.

وذكرت، سانا أن "دورية مشتركة للقوات الامريكية ومجموعات وقات سور

بغداد اليوم - متابعة

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه.

وأفا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ،الاثنين (6 نيسان 2020) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي في الوقت الحالي التواصل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص الوضع الحالي لأسواق النفط العالمية.

وق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بسبب كورونا.. طهران تدرس تعليق إيفاد الحجاج الإيرانيين الى السعودية هذا العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بسبب كورونا.. طهران تدرس تعليق إيفاد الحجاج الإيرانيين الى السعودية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).