صحيفة صينية: هكذا تمكّن العراق من السيطرة على “كورونا”

2020/04/07 | 11:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، عن السبب المباشر الذي استطاع #العراق من خلاله السيطرة والحد من انتشار فيروس “#كورونا” في عموم البلاد.وذكرت الصحيفة في تقريرٍ لها، أن «جمعية الصليب الأحمر الصينية أرسلت فريقاً من…

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