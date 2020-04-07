2020/04/07 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تعفير السجون والمواقف في كل مديرية الشرطة داخل الاقضية والنواحي.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، ان “لجنة مشتركة بالتنسيق مع الصحة والدفاع المدني ووزارة العدل اكملت مهمتها في تعفير وتطهير السجون ومواقف الشرطة في كل الاقسام والمديرية داخل الاقضية والنواحي لتفادي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تعلن تعفير السجون والمواقف في كل المديريات داخل الاقضية والنواحي بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تعلن تعفير السجون والمواقف في كل المديريات داخل الاقضية والنواحي بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).