الأنواء توضح حقيقة قدوم غازات سامة الى البلاد

2020/04/07 | 12:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة الى البلاد.

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