صحيفة: فشل التوصل إلى اتفاق حول تخفيض رواتب لاعبي الدوري الإسباني

2020/04/07 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مسؤولو الدوري الإسباني في التوصل إلى اتفاق مع رابطة اللاعبين الإسبان حول تخفيض رواتب لاعبي الأندية الإسبانية، في ظل الأزمة الراهنة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن”اجتماع خامس قد تم بين مسؤولي رابطة الدوري الإسباني ورابطة اللاعبين الإسبان في إسبانيا لمناقشة فكرة تخفيض رواتب اللاعبين”.وأفادت، أن “الطرفين لم يتوصلا إلى أي […]

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