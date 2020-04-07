طقس العراق.. أمطار وغيوم ورعد في أجزاء من البلاد

2020/04/07 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة طقس خلال اليوم اليومين المقبلين في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق” ان “الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون غائم ودرجات الحرارة مقاربة مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، اما الرياح جنوبية الشرقية معتدلة السرعة”.

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