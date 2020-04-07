2020/04/07 | 12:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الثلاثاء، العائلات النازحة المشمولة بالمنحة المالية للعودة، فيما أكد سعيه لشمولها جميعاً خلال العام الحالي.

وقال موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الهدف الأساس للوزارة أن توزع المنح المالية لجميع العائلات النازحة"، لافتاً الى أنه "تم توزيع المنح لجميع العائلات خلال العام 2019 بعد تخصيص 50 مليار دينار في موازنة العام الماضي".

وأضاف أن "العام الحالي وإلى الآن لا توجد موازنة ،والدولة تعمل بموازنة 1/12،" مبيناً أن "الوزارة قامت بتوزيع المنح لـ3200 عائلة عائدة في كل شهر وبواقع مليون ونصف المليون لكل عائلة، وتعطى حسب الأسبقية من ناحية عودة العائلات لمناطق سكناهم".

وأشار الى أن "الوزارة تسعى من خلال موازنة العام 2020 بشمول جميع العائلات النازحة والعائدة بالمنح المالية"، مؤكداً أن "هناك نحو 60 ألف عائلة موجودة حالياً في المخيمات موزعة في مختلف مناطق البلاد، وخارج المخيمات نحو 100 ألف عائلة".

وتابع أنه "تم إغلاق نحو 85 مخيماً في العام الماضي و10 مخيمات في بداية العام الحالي، لافتاً الى أن الوزارة مستمرة بتسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم واغلاق المخيمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تحدد العائلات النازحة المشمولة بمنحة العودة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تحدد العائلات النازحة المشمولة بمنحة العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).