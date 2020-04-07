2020/04/07 | 12:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت كتلة النهج الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مقترح يتعلق بالمتقاعدين الجدد.

وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم تداول مقترح عملي من قبل المختصين يتعلق بموضوع المتقاعدين الذين احيلوا إلى التقاعد مؤخرا".

وطالب مجلس الوزراء بـ"اتخاذ قرار مناسب وسريع بخصوصه ويتلخص المقترح بأن العدد الكبير من المعاملات التي لم ترد إلى هيئة التقاعد الوطنية من قبل دوائر الموظفين المتقاعدين وتأخر إنجازها سببه عدم إكمال براءة الذمة او لديهم سلف وقروض وهم العدد الأكبر ويتم مطالبتهم حاليا بتسديد كامل مبالغ السلفة او القرض لغرض ترويج وارسال معاملاتهم التقاعدية وعمليا المواطن لا يستطيع تسديد مبالغ السلف او القروض او إجراء براءه الذمة وفق هذه الشروط الصعبة في الوضع الراهن".

واضاف، ان "المطلوب هو إصدار قرار يسمح بترويج المعاملات لغرض إنجازها واستلام أصحابها حقوقهم التقاعدية ويتم لاحقا هيكلة السلف والقروض بالتنسيق مع المصارف وهيئة التقاعد الوطنية بأن يتم زيادة مدة تسديد السلفة او القرض وتخفيض الاقساط بما يتناسب مع مقدار الراتب التقاعدي".

وأوضح طعمة أن "هذا المقترح إذا شمل الموظفين خصوصًا اصحاب الحقوق التقاعدية القليلة أو المتوسطة يمكن ان يساهم بحل مشكلة عشرات الألوف من المواطنين وينقذهم من ضائقة العيش المتفاقمة جراء وباء كورونا والوضع الاقتصادي المقلق وفي ذات الوقت يضمن استيفاء أموال الدولة وان كان ضمن فترة اطول ، وهو اجراء ضروري ويتطلب انجازه بأسرع ما يمكن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني تكشف تفاصيل مقترح يتعلق بالمتقاعدين الجدد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني تكشف تفاصيل مقترح يتعلق بالمتقاعدين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).