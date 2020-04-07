صحة كردستان تعلن تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في دهوك

2020/04/07 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا في محافظة دهوك.وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “الإصابات كانت لأب وام بعمر 31 عاماً بالإضافة الى طفلهما بعمر 10 اشهر”.وأضاف البيان، ان “العائلة المصابة كانت في سفر الى بريطانيا وتم وضعها […]

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