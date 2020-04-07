الدفاعُ الأميركية تُجرّب لقاحاً جديداً لـ”كورونا”، وترامب يتحدَّثُ عن: تقدمٍ عظيمٍ

2020/04/07 | 12:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت #وزارة_الدفاع الأميركية تجربة لقاحٍ جديدٍ لاستخدامه في القضاء على فيروس “#كورونا”.وبحسب تصريحات رئيس الأطباء في هيئة الأركان المشتركة، العميد بول فريدريشس، فإن «عملية تطوير اللقاح الجديد قد تستغرق عدة أشهر».وقال فريدريشس في…

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