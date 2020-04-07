رد البنك المركزي..إجرائي يتعلق بقانونه وليس بالمنطق الاقتصادي.. عبدالحسين العنبكي

2020/04/07 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: أ.د.عبدالحسين العنبكي بالحقيقة لم اكن بصدد الرد على البنك المركزي ولكن كي اوضح الصورة امام القارئ غير المختص اما المختص فهو يعلم ما قصدته في مقالي عن التمويل التضخمي، صحيح اني لم اعمل في البنك المركزي ولكن انا استاذ الاقتصاد الكلي والنظرية النقدية لسنوات الا اذا كان البنك المركزي يعمل وفق سياقات غير علمية […]

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