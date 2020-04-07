شفاء 9 مصابين بكورونا في العراق بينهم مسؤول

2020/04/07 | 12:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة بابل، يوم الثلاثاء، عن تماثل المحافظ الأسبق سالم المسلماوي للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، في وقت أكدت فيه محافظة النجف، تعافي 8 مصابين بالفيروس.وقال مصدر في دائرة صحة بابل، لـشفق نيوز، إن "محافظ بابل الأسبق سالم المسلماوي تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".وأوضح المصدر، أن "عدد المتماثلين بالشفاء في المحافظة أصبح ثلاثة أشخاص".من جانبه قال مدير عام صحة النجف رضوان الكندي في بيان مقتضب، إنه "تم شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى الحكيم العام".وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق إلى ١٠٣١، والوفيات إلى ٦٤، وحالات الشفاء إلى ٣٤٤ حالة، بحسب آخر احصائية لوزارة الصحة أمس الاثنين.يشار إلى أن ترتفع حالات الإصابة بعموم إقليم كوردستان بلغت 288 حالة، بيها 105 حالة شفاء، وثلاث وفيات.

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