خبير اقتصادي لـ “العهد نيوز”: إيرادات العراق المالية انخفضت الى اكثر من النصف والدينار انخفض امام الدولار

2020/04/07 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدّ الخبير الاقتصادي، ملاذ الامين، ان تدني اسعار النفط عالميا، ادى الى انخفاض إيرادات العراق المالية الى اكثر من النصف.وقال الامين لـ “العهد نيوز”، ان “هذا الأمر له تأثير كبير على واقع العراق الاقتصادي وتنفيذ المشاريع والخدمات والحالة المعيشة للمواطنين حيث ستنخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار، ويؤدي الى ارتفاع في […]

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