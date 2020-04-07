نجم توتنهام يلتحق بالخدمة العسكرية

2020/04/07 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيؤدي هيونغ مين سون الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية مستغلاً توقف كرة القدم في إنجلترا بسبب جائحة كورونا، حسبما أعلن ناديه توتنهام هوتسبر.وذكر بيان النادي، “يمكن للنادي التأكيد أن هيونغ مين سون سيبدأ في تأدية خدمته العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية الشهر الجاري، وصل المهاجم إلى بلاده نهاية اذار وهو في الحجر الصحي حالياً، […]

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