صبحي مبارك مال الله - هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح3

2020/04/07 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله تناولنا في الحلقة الثانية من المقال المواطنة والطائفية وتعريفهما كمفهومين، كما إستعرضنا الخطط الستراتيجية الخاصة بالأمن القومي الأمريكي والتي إعتمدت على كيفية تفتيت الأنظمة والدول والشعوب وتعميق التعدد المذهبي والطائفي والعرقي من خلال تمكين طائفة معينة ودعمها لقهر بقية المكونات، ثم تطرقنا إلى نظرية (الفوضى الخلاقة) وتناولنا نموذج (لبنان) لدولة المحاصصة الطائفية ومكوناتها، ثم إجرينا مقارنة بين دول......

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