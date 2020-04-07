وزارة الصناعة تعلن إنتاج وجبة ريادية من مادة “الديتول”

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، إنتـاج وجبـة رياديـة مـن مـادة الديتـول.وقال مدير الهيئة، أحمـد ريحـان دعيجـل، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “مركز بحوث أبن البيطار التابع للهيئة قام بإنتاج وجبة ريادية من مادة الديتول المعقم وإجراء الفحوصات اللازمة لها ومطابقتها مع المواصفات المعمول بها وطرحها […]

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