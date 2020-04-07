اربيل تواجه كورونا باربع مستشفيات: شفاء 20 إصابة من أصل 138

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن تخصيص 4 مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى تسجيل 138 حالة اصابة بالفيروس تعافت 20 منها.

وقال مدير الصحة الدكتور دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل شفق نيوز، ان اربيل سجلت ومنذ تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 138 اصابة اكتسبت 20 حالة من بينها الشفاء التام فيما لايزال 118 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

تتمة..

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