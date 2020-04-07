خلية الازمة في بابل تعلن شفاء نائب سابق من كورونا

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل اعلنت خلية الازمة في بابل، الثلاثاء، عن شفاء نائب سابق من كورونا.وقالت في بيان مقتضب ان "النائب السابق سالم صالح المسلماوي المصاب بفايروس كورونا، تماثل اليوم الى الشفاء".واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية للمسلماوي كانت سالبة اي خالية من الفايروس".

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