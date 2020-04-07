أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في السوق المحلية

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ارتفعت صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الثلاثاء، (7 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.500 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 125.500 دينار. سعر شراء الدولار = 123.500 دينار.

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