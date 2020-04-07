إصابة 11 نائباً في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد عضو البرلمان الإيراني، أكبر رنجبر زادة، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، الكشف عن 11 إصابة جديدة بف...





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