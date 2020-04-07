بالصور.. وصول الطائرة العراقية الى الصين وتحميلها بالمستلزمات الطبية الخاصة بكورونا

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء (07 نيسان 202)، وصول الطائرة العراقية الى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلت فجر اليوم طائرة (c130) التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، للحد من انتشار هذا الفايروس الخطير".

وأضافت أن "هذه المبادرة تاتي ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها وزارة الدفاع لخدمة شعبنا الغالي وخاصة في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يشهد انتشار جائحة فايروس كورونا، بالاضافة الى توفير الامكانيات كافة من اجل دعم القطاع الصحي".

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