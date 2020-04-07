العمليات المشتركة تعلن استلام مقر لمستشاري التحالف الدولي في بغداد

2020/04/07 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، استلام مقر لمستشاري التحالف الدولي في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي ( الفرنسيين ) في قيادة الفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد".

واشارت الى أن ذلك حاء "وفق التزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية ".

يتبع...

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، بان قوات التحالف ستسلم اليوم موقع جديد الى القوات العراقية.

وقال الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "وفق الجدول الزمني لعملية انسحاب

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، حيدر اللامي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، عن وجود نية لإعادة تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، عبر المفاوضات الجديدة المزمع اجراؤها بين البلدين.

وقال اللامي

بغداد اليوم - بغداد

نفى جهاز المخابرات الوطني، الاثنين، وجود أي حساب لرئيسه مصطفى الكاظمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، "نود ان نبين ان رئيس جهاز المخابرات الوطني لا يمتلك اي حساب او صفحة بصفته الرسمية".

و

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