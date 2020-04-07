باكستان تلغي رحلتها الجوية الخاصة لجلب مواطنيها من العراق

2020/04/07 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغت الخطوط الجوية الباكستانية رحلتها الخاصة الى بغداد بعد رفض طياريها الذهاب في اي رحلة بسبب مخاوف من وباء فايروس كورونا.وذكرت صحيفة (ديلي تايمز) الباكستانية، أن “الرحلة المرقمة PK-9814 التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية الى بغداد كان من المفترض ان 161 مواطنا باكستانيا عالقين في بغداد”.واضافت، أن “رابطة طياري الخطوط الجوي الباكستانية حظرت على […]

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